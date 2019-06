Incidente a Roma, ragazzo di Foggia ferito gravemente. L'appello: "C'è urgente bisogno di sangue"

Tutta Foggia in queste ore si sta stringendo attorno a Francesco, un ragazzo originario del capoluogo dauno vittima la scorsa notte di un incidente a Roma (si sarebbe ferito gravemente nel tentativo di scavalcare un cancello). Il ragazzo, ricoverato in rianimazione, si sarebbe reciso l'arteria femorale.

Questo il messaggio che in queste ore circola su Facebook e Instagram

Buongiorno, un ragazzo ha avuto un incidente e c'è bisogno urgente di sangue. Luogo: ospedale Umberto I, viale del Policlinico 155 (centro trasfusioni). Quando: domenica ore 7. Chi: gruppi sanguigni 0 positivo e 0 negativo. Gli uomini non devono aver donato negli ultimi tre mesi, le donne non devono aver donato negli ultimi sei mesi. Occorre tessera sanitario e documento d'identità. Non bere latte o derivati. Al momento della donazione è da comunicare "Per Francesco, anno di nascita 1993".

L'appello è stato condiviso sul profilo Facebook dell’Ad Spem (Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici), realtà presente all’interno del Policlinico Umberto I° dal 1978.

Ultimo aggiornamento ore 18.27