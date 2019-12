Attimi di paura al Rione dei Preti, "c'è un forte odore di gas": bombole perdevano gas perché i tubi erano scaduti

Forte 'puzza' di gas, al Rione dei Preti, a Foggia. Questa mattina, alcuni residenti della zona hanno chiesto l'intervento di vigili del fuoco e polizia locale per una verifica. Dai controlli è emerso che le bombole presenti in tre appartamenti perdevano gas, per via del tubo scaduto o usurato. Pericolo scongiurato.