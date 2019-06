Da 10 anni siamo costretti a respirare un cattivo odore di feci provenienti dalla fogna

Sono oltre dieci anni che i residenti Corso Cavour di Orta Nova vivono respirando un dannoso odore di feci proveniente da una probabile rottura della rete della fogna nera nel tratto Corso Cavour incrocio Via Foria e Via Paolo VI che fa confluire le feci nella fogna bianca da dove proviene il cattivo odore.

Cittadini condannati a vivere con finestre e porte sempre chiuse e nella vergogna di non potere ospitare amici per lo sgradevole odore che si accentua nei mesi estivi. Molte sono stati i reclami verbali agli amministratori locali della recente ex Giunta Comunale perchè intervenissero sul concessionario Ente Acquedotto Pugliese che ha la gestione, manutenzione e sanificazione della rete nera acque fecali.

L'esasperazione è tale che nel 2017 e' stato inviato anche un esposto minacciando di costituirsi parte lesa per eventuali danni che potrà subire la salute degli stessi residenti e dei passanti.

Ad oggi immobilismo assoluto e nessun provvedimento. Speriamo che la nuova amministrazione si interessi al caso, d'altronde trattasi di individuare il punto di rottura della condotta fognaria e di sistemarla.

I residenti non stanno chiedendo un rifacimento della rete o la luna nel pozzo , ma di verificare e di porre rimedio con modesta spesa ad un punto o due di rottura che provoca questa vergogna.