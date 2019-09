Forte odore di bruciato a Rione Biccari: "Costretti a sprangare le finestre. Siamo preoccupati"

Buongiorno FoggiaToday, ho urgenza di sollevare una questione in merito ad situazione alquanto allarmante, che va avanti da troppo tempo nella periferia della nostra città.

Sono una residente di Rione Biccari e da quando abito in questa zona, da anni ormai, si è verificato, prima saltuariamente durante tutto l'anno, ma da qualche mese a questa parte ogni santo giorno (specialmente da quando cala il sole fino alla mattina seguente), di essere circondati da una incredibile puzza di bruciato, che non ci permette di tenere le finestre aperte e che addirittura riesce a penetrare nella nostre abitazioni con gli infissi chiusi.

Sono le ore 04:00 e benché tenga tutto chiuso, dopo aver dovuto sprangate tutto da ieri sera per la puzza, all'interno di casa mia si avverte questo odoraccio di bruciato. Io non capisco come nessuno, e dico nessuno, in questo quartiere avverta questo disagio e si allarmi e risenta esattamente come me.

Sono fortemente preoccupata per l'incolumità e la salute di tutta la mia famiglia e vorrei sapere e capire la provenienza di questo cattivo odore, e se esiste la possibilità di prendere provvedimento. La situazione è davvero insostenibile.