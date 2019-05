Auto incendiata al 'Quartiere Ferrovia', ma chi ripulisce la strada?

Passano i giorni e nulla cambia. Così, al 'Quartiere Ferrovia', a Foggia, sono ancora ben visibili i segni dell'incendio auto che, pochi giorni fa, ha distrutto l'auto di un medico parcheggiata in strada.

Mentre sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, i residenti della zona si chiedono quando (e a questo punto chi) si provvederà a ripulire la zona dai residui del rogo. "In via Gorizia, all'angolo con via Piave - scrive un residente alla redazione - vi sono i resti di un'auto bruciata qualche notte fa. La situazione - precisa - è stata più volte segnalata dallo scrivente ed altri concittadini all'Amiu non è stato fatto nulla sino ad oggi".