Castelluccio dei Sauri, il paese dei Monti Dauni dove il prelievo al bancomat si fa con l’ombrello

Continuano i disservizi presso gli sportelli automatici di prelievo banconote degli uffici postali e bancari di Castelluccio dei Sauri. Una situazione divenuta ormai insostenibile per i numerosi correntisti postali e bancari in paese o di passaggio. Non c’è giorno, dopo la chiusura degli uffici, che i tre sportelli in questione non siano fuori servizio, molte volte senza denaro e altre volte per problemi tecnici o di linea.

E così capita che chi abbia fatto tanti chilometri per fare compere nei negozi di Castelluccio dei Sauri, per poi andare a prelevare, si ritrovi con un pugno di mosche in mano! Altro che comodità! Prelevare contante ai bancomat e postamat diventano sempre più un’impresa, ormai è diventata una questione di fortuna andare a effettuare il prelievo nei momenti giusti, ossia quei rari momenti in cui le banconote sono disponibili.

D’Estate il disagio è ancora più sentito, non solo dai castelluccesi ma anche dai turisti che cominciano ad arrivare in paese. La cosa più assurda, poi, è che se non sei munito di un ombrello non riesci a fare le operazioni al bancomat presso la Banca popolare di Bari, da poco spostata, perchè il sole impedisce la visualizzazione dello schermo. Logico che tra gli utenti montino proteste e lamentele, specialmente se il disservizio capita nelle ore mattutine e serali o di domenica e non si ha nemmeno la possibilità di prelevare entrando negli uffici in questione, anche se qui l’attesa è esageratamente lunga.