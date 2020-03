Alberi mai potati e marciapiedi divelti dalle radici e pericolosi: attendiamo da molti anni un intervento

Buonasera, sono il sig. Santo e mi rivolgo a tutti gli organi competenti, scusatemi se vi disturbo. Ho visto che a Foggia è in atto un servizio di potatura alberi e un servizio di ripristino delle aree destinate a verde pubblico.

Sa, qui da noi in Viale Kennedy, al quartiere Cep alle spalle del numero civico 63, c'è una sottospecie di giardino che ormai è diventato cosi fatiscente, gli alberi non vengono potati da anni, (risiedo in questa zona dal 2007) si sono infoltiti cosi tanto che ormai i raggi del sole non si vedono più, almeno per chi abita ai piani bassi, i marciapiedi si sono alzati a causa delle radici degli alberi e pertanto pericolosi per le persone, i nostri bambini non possono più giocare liberamente.

Per quanto riguarda la pulizia del giardinetto non viene eseguita nessuna manutenzione, derattizzazione e pulizia, ormai i piani bassi sono infestati da insetti, escrementi di cani e gatti e ratti. Sono anni che di tasca nostra paghiamo una impresa di pulizie che viene a rasare l'erba e pulire anche avendo pagato tutte le tasse comunali.

Molte segnalazioni sono state fatte ma fino ad oggi non è stato fatto nulla, forse perché quel giardino non è visibile a tutti e non si trova in una via principale? O perché si trova al quartiere Cep? Noi tutti residenti del quartiere vorremmo che quel giardino ritorni a nuova vita. Certo in una vostra celere risposta e nel Vostro buon senso distinti saluti!