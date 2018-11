Non è tutto da buttare a Foggia: ecco cosa mi è accaduto!

Salve FoggiaToday, volevo raccontare un episodio accaduto ieri mattina.

Ero in giro in città per commissioni quando in zona piazza Aldo Moro mi sono reso conto di aver perso il portafoglio (immaginate il panico per via di tutti i documenti e carte). Ho pensato di averlo forse lasciato a casa e nel dubbio mi sono precipitato a verificare ma quando sono arrivato davanti al portone del palazzo ho incontro due giovani che mi cercavano.

Beh non ci crederete, lo avevano ritrovato in via Vincenzo Acquaviva e leggendo il mio indirizzo me lo avevano riportato a casa. l mio stupore è stato cos grande, che siccome non hanno accettato nessuna ricompensa per il bel gesto, ho voluto premiarli scrivendo alla vostra redazione.

Questo perché le belle pagine vanno sempre scritte, soprattutto in una città piena di difficoltà e spesso bistrattata. Possiamo dire che forse non è tutto perso, c'è ancora speranza! Grazie ragazzi!