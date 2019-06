Quel ponte romano sta per crollare: "Salviamo quest'opera d'arte"

Percorrendo la strada provinciale Candela-Sant’Agata di Puglia si trova questo ponte romano (in foto). Dalla prima foto si possono notare le tre arcate, caratteristica dei romani. In passato, il ponte conduceva al porto di Brindisi dove i romani si imbarcavano per conquistare l’Oriente.

Il ponte versa in condizioni pessime e rischia di crollare “grazie” al totale menefreghismo dei nostri politici. Non siamo capaci di difendere il nostro passato, presente e futuro. Tutte le opere storiche in Puglia, per quanto mi riguarda, hanno bisogno di manutenzione. Vi invito ad intervenire al più presto per salvare questa opera d’arte. Grazie.