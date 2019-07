Peschici, mare e spiagge ma anche casino fino a tarda notte

Salve, sono un cittadino di Peschici. Ecco cosa succede per le vie del centro storico di Peschici, considerata una delle mete più importanti e più belle del Gargano. Volevo mostrare il degrado e il disinteresse delle istituzioni locali che nonostante varie segnalazioni dei cittadini residenti e anche turisti, mostrano totalmente indifferenza, contribuendo a trasformare le stradine del paese vecchio in uno scempio.

Si può assistere a deturpamento e imbrattamento, strade piene di rifiuti in plastica, odori nauseante e vomito davanti le porte di casa. La notte il centro storico viene trasformato in una discoteca a cielo aperto, senza alcun rispetto delle ordinanze comunali che non vengono minimamente rispettate, dato che c'è musica a forte volume fino le 4 di notte con somministrazione di alcool.

Nonostante le varie segnalazioni e gli esposti, tutto è rimasto invariato. La situazione sta veramente sfuggendo di mano. Il paese è in uno stato di degrado mai visto prima. Peschici non è solo spiagge belle e mare, ma anche il rispetto dei residenti che il giorno dopo devono lavorare e che quindi non possono dormire se non dalle 4 di mattina ed il rispetto per i turisti che cercano riposo e relax. Spero che possiate accogliere e farvi carico della mia segnalazione per migliorare le condizioni del nostro paese.