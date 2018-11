Alla scuola elementare Giacomo Leopardi è possibile far installare dei paletti in ferro davanti l'ingresso della scuola? Molti genitori parcheggiano fin dentro la scuola a momenti e sebbene ci sia un"nonno vigile" non sempre questi riesce a controllare la rabbia di molti genitori che pretendono di parcheggiare li davanti. Vi prego di farvi portavoce di questa problematica anche perché all'uscita dei bambini diventa davvero pericoloso.