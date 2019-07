"Balordi" su scooter e moto si rincorrono a folle velocità incuranti anche dei bambini: "Fermateli!"

Salve FoggiaToday, Parco San Felice, l'unico parco cittadino (se tale può essere chiamato) terra di nessuno o meglio terra quasi esclusiva di scooter, moto e spaccio.

Con l'avvento dell'estate Parco San Felice viene preso d'assalto da fiorde di ragazzi, teenager e bambini con famiglie per cercare un po' di refrigerio nelle calde serate estive. Ma l'assalto maggiore avviene ad opera di balordi su scooter e moto che incuranti dei bambini e dei gruppi di loro stessi coetanei passano le serate al parco, rincorrendosi a folle velocità all'interno del parco stesso, sulla ciclabile e sui marciapiedi perimetrali.

Il tutto per l'assoluta mancanza di qualsiasi forma di controllo e vigilanza, latitante nonostante la notoria e numerosa presenza di gente che dovrebbe, in un'amministrazione attenta, far scattare d'ufficio servizi d'ordine e vigilanza.

Per non parlare poi del consumo e spaccio di sostanze illegali a ridosso della collinetta in essere all'interno del parco, in spregio della folta presenza di famiglie e bambini.

Ho provveduto a denunziare quanto sopra a tutte le autorità presenti sul territorio. Fate sentire numerosi la vostra voce.