Il parco giochi al Cep non si capisce quando apre e quando chiude

Salve, volevo segnalare, che da ottobre dopo la riapertura, per ristrutturazione, il parco giochi del Cep, ad oggi 12 giugno, non ha ancora orari di apertura e chiusura..a quanto pare gli orari, sono in base agli impegni del guardiano...ci sono già pochi spazi per i bambini, vi prego di segnalare questa indecenza.