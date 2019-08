Parchi gioco comunali chiusi: ma si può interrompere un servizio per bambini in pieno agosto?

Gentile redazione di FoggiaToday, sono una foggiana di adozione; qui ho studiato, lavoro e ho messo su famiglia con mio marito da qualche anno. Voglio segnalare un disguido che colpisce chi, come noi, ha figli piccoli che d'estate vorrebbero poter giocare all'aria aperta. L'estate scorsa i parcogiochi comunali sono stati chiusi per lavori, e anche se terminati prima sono stati poi inaugurati in inverno... Cosa utilissima!

Oggi abbiamo appreso che in questo periodo di agosto sia il parcogiochi del Cep sia quello di San Pio X sono chiusi. Ci è stato detto per ferie. Le ferie sono lecite e spettano a tutti, ma non si può interrompere un servizio alla cittadinanza proprio quando servirebbe maggiormente.

Per ripiegare e per non far piangere i bimbi siamo andati in villa comunale. Inutile dire quanto faccia male vedere tutto quel patrimonio pubblico totalmente abbandonato. Vi faccio questa segnalazione nella speranza di aver maggior ascolto e che magari arrivi a chi di dovere.