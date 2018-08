Auto parcheggiata davanti a uno scivolo, la madre di un bimbo diversamente abile: "Non avete rispetto"

Salve, sono la mamma di un bimbo disabile! Siamo costretti a camminare in mezzo alla strada perché come sempre qua a Foggia la maggior parte degli scivoli sono occupati dalle auto, qua siamo in via Ernesto Petrone. L'incivilta regna sovrana, non c'è nessun rispetto per il codice stradale e soprattutto nessuno rispetto per il prossimo, specialmente per le persone diversamente abili. Cosa serve per far capire a questa gentaglia che questo non si fa? Forse lo capiranno soltanto se il destino gli farà passare il resto della vita su una sedia a rotelle, cosa che ovviamente non auguro a nessuno.