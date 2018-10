Parcheggiatore abusivo a 'La Maddalena': "Noi ostaggio di questa gente"

Spett/le Redazione di FoggiaToday con la presente per segnalarvi che al parcheggio pubblico con sosta a pagamento sito in largo 'La Maddalena' staziona ormai da tempo un parcheggiatore abusivo che dopo l'orario degli addetti al controllo, si avvicina all'auto in fase di parcheggio e con fare spavaldo estorce denaro a chi crede di poter lasciare l'auto senza il pagamento del ticket.

Premetto che lo scrivente e mia moglie ci rechiamo spesso presso l'abitazione di mia figlia, residente in via della Repubblica. Preciso inoltre che mia figlia versa annualmente il costo dell'abbonamento per residenti e non riteniamo giusto restare in ostaggio a questa gente che potrebbe arrecare danni alle nostre auto se continuiamo da cittadini onesti di rifiutarci di dare denaro a chi staziona spavaldo sul piazzale.

Tutti sanno, ma nessuno interviene, nonostante gli organi di polizia invitano a non essere omertosi, ma di segnalare. Fiducioso di vedere una pattuglia stazionare sul piazzale e denunciare il parcheggiatore abusivo ringrazio e saluto cordialmente. P.s. io come cittadino onesto ho fatto il mio dovere, ora tocca agli organi competenti.