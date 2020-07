Tavolini sulle strisce blu in piazza Aldo Moro: dalle 18 è sempre così!

Salve, sono un residente di piazza Aldo Moro. Vi scrivo per segnalare alle autorità preposte che due attività di ristorazione occupano puntualmente, ogni giorno, dalle 18 in poi, diversi stalli per i parcheggi a pagamento i,pedendo a noi residenti, ma a chiunque, di poter parcheggiare.

Premetto che essendo la piazza piena di attività, trovare il parcheggio è diventato sempre più difficile. Il nostro non è un accanimento nei confronti di chi lavora cercando di riprendersi dopo il blocco da Coronavirus, ma vogliamo semplicemente ribadire ai commercianti, ristoratori ecc,di rispettare le regole come tutti gli altri.