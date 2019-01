Orta Nova, quartieri al buio per mesi

Ciao Redazione, vi segnalo un grave disservizio che perdura da mesi e mesi: illuminazione spenta in quasi tutti i quartieri. Per forza poi ci sono atti vandalici alla tensostruttura, approffittando del buio dell'illuminazione pubblica, che si trova all'interno della Villa comunale di Orta Nova. Foto scattate in via Scarabino e in via Piemonte. A breve altre foto del vergognoso disservizio nonostante le esose tasse comunali. Che dite? E' da sfiduciare o dimettere questo sindaco?