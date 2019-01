Ecco i vandali (e non i writers) che imbrattano palazzi storici, appena restaurati e muri del centro di Foggia

Ciao FoggiaToday, in una sola sera hanno imbrattato tutto il centro cittadino, dall'università al restaurato palazzo degli Uffici statali, da via Lanza a corso Vittorio Emanuele, fino ai palazzi storici della città vecchia. Il problema dei writers a Foggia è in forte aumento e non bisogna sottovalutare il fenomeno visto che in una città piccola come Foggia sta facendo molti danni