Automobilisti in pericolo: fate attenzione a mucche e cavalli che sbucano all'improvviso sulla Statale 272

Gentile redazione vorrei segnalare la situazione tragica e soprattutto pericolosa in cui vive la popolazione di Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, costretta a subire la continua invasione di animali lasciati da non si sa chi allo stato brado, cavalli, pecore, capre e soprattutto mucche di grossa stazza che ingombrano all'improvviso sedi stradali, strade interne ed ogni spazio disponibile con grave pericolo e nocumento per persone ed automobilisti che frequentano la zona.

A nulla valgono le numerose ordinanze emesse dal Comune se nessuno è in grado di farle rispettare. Non si può continuare a permettere a gente senza scrupoli di mettere in continuo pericolo la vita degli automobilisti che transitano ogni giorno nel piccolo borgo.

Gli animali invadono ormai ogni spazio, compreso quello antistante la caserma dei carabinieri forestali, sono cose assurde, non esistono istituzioni dunque? La gente fa quello che vuole? Le ordinanze perché vengono emesse? Certo, il menefreghismo non aiuta ad elargire un minimo rispetto della legge che viene sistematicamente disattesa ed ignorata.

Penso sia arrivato il momento di dire basta a tutto questo, occorre intervenire immediatamente per riportare tutto nei limiti della legalità e del rispetto della vita altrui, i cittadini ne hanno diritto. Saluti.