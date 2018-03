Locali aperti e persone in strada fino alle 4: qui la notte non si dorme più!

Degrado in pieno centro storico fino alle quattro del mattino senza tener conto dei residenti che ormai sono disperati. Sono state fatte tante segnalazioni agli organi preposti ma senza avere nessun riscontro in merito. Purtroppo è una piaga, quello del degrado sociale, che sta inghiottendo questa città.

Dal giovedì sera fino alla notte tra sabato e domenica fino alle 4 del mattino, ormai non si riesce più a dormire, siamo costretti a restare svegli fino alla chiusura dei locali ed al decentramento delle persone per strada che ormai non hanno più rispetto di nulla.

Complimenti ha chi, invece di organizzare riunioni urgenti per gestire il bollino rosso per la Pasquetta, dovrebbe in realtà organizzare controlli a tappeto per rendersi conto della violenza che ogni fine settimana i residenti del centro storico sono ormai rassegnati a subire. Avanti tutta....che tristezza.