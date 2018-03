L'ultimo saluto a Felice Cappa, sindacalista della Cisl

Si sono svolti oggi, nella gremita Cattedrale di Melfi, i funerali del sindacalista della Cisl Felice Cappa prematuramente venuto a mancare il 27 marzo scorso a Foggia. Nel lavoro come nella vita privata ha saputo derimere le controversie e portare incoraggiamento e speranza. Una sua caratteristica che difficilmente scorderemo era il sorriso e la grande sensibilità empatica che lo rendeva subito amico di tutti. Intelligente e curioso per natura, amante della sana vita in campagna, ove si rifugiava quando poteva, è stato lavoratore infaticabile e marito e padre accorto e devoto.