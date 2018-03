Addio all'insegnante Mario Fasano, un pezzo della storia di Foggia

Si terranno a Foggia questo pomeriggio alle 17, presso la chiesa dell' Immacolata, i funerali dell'insegnante Mario Fasano, che saranno celebrati dal *Monsignor Pelvi, Vescovo della Diocesi di Foggia Bovino*. Mario Fasano nella sua lunga vita ha dato tanto alla nostra cittadina organizzando negli anni 40 i primi reparti scout, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e donando i propri beni per creare la 'Fondazione Fasano-Potenza Onlus', per i bambini bisognosi e di cui per tutta la vita si è preso cura.