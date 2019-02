Intonaco che si sgretola, pc non funzionanti e palestra inagibile: ecco la situazione dell'I.T.C. di Monte

Salve FoggiaToday, sono uno studente dell'Istituto tecnico economico di Monte Sant'Angelo. Ecco in che condizioni ci tocca andare a scuola. L'intonaco dei muri cade a pezzi, inoltre dall'inizio dell'anno la palestra è inagibile e non abbiamo svolto neppure un'ora di lezione.

Per non parlare dei computer non funzionanti, un grave problema per degli studenti di una scuola a indirizzo informatico. Per non parlare delle fotocopiatrici senza fogli (preside e Comune si rimbalzano le responsabilità), o della mancanza di un assistente tecnico.

Ieri abbiamo deciso di scioperare e oggi ci siamo rifiutati di fare lezione. Aspettiamo risposte concrete dal preside.