Una foto d'infanzia e i ricordi che tornano a galla. L'appello di Michele: "Aiutatami a ritrovare quei bambini!"

Una foto d'infanzia, i ricordi che tornano alla memoria e la voglia di incontrare quei bambini di un tempo (è la Foggia degli anni Cinquanta), oggi uomini sulla soglia dei 70 anni.

La foto (e il desiderio) appartengono a Mario Serrano, foggiano trasferitosi con la famiglia a Torino all'età di circa 10 anni, portando con sè la foto dei suoi amici. Gli stessi che oggi vorrebbe contattare e, magari, incontrare nuovamente. Per questo, sua figlia si appella a FoggiaToday.

"Mio padre vorrebbe sentire dei vecchi amici d'infanzia. Purtroppo sono passati molti anni e non ricorda più tutti i nomi. Di loro però ha una vecchia foto: mi aiutate a condividerla per ritrovarli?", ci chiede. "Mio padre, Michele Serrano, è il primo bimbo in piedi sulla sinistra, quello accanto a lui è il suo amico Ciro. In questa foto erano vicino al campo da calcio e al sanatorio".