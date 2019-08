Incidente stradale sulla Margherita-Trinitapoli: Audi sbanda e si schianta contro cartellone pubblicitario

Brutto rientro dalle vacanze, la scorsa notte, per un gruppo di giovani che percorreva la strada Margherita - Trinitapoli. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale procedevano ha sbandato terminando la corsa contro un cartellone pubblicitario. L'auto - una Audi - è andata distrutta, ma gli occupanti del mezzo stanno bene.