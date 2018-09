Se questo è un marciapiede...

Volevo segnalare le condizioni di questo marciapiede in via Barletta tra il 31 e il 37. Sono diversi anni e non è mai stato fatto niente. Nel condominio adiacente abitano diversi anziani e un disabile che come potete vedere c’è anche il parcheggio riservato. Mi chiedo, tra l’altro, come faccia ad entrare in macchina. Buona giornata.