A quasi tre anni dalla realizzazione di nuove costruzioni, gli abitanti residenti in zona Macchia Gialla a Foggia ed esattamente alle spalle dello Street Café, si trovano tutt'oggi ad avere fortissimi disagi per accedere alle loro abitazioni. Questo grazie alle opere di urbanizzazione non effettuate da alcuni nostri noti costruttori che dopo avere incassato i soldi hanno lasciato tutto come se fosse ancora un cantiere aperto.