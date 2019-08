Crisi ipoglicemica in strada, uomo si accascia al suolo: "Così gli operatori del 118 lo hanno salvato"

Uomo in ipoglicemia soccorso e tratto in salvo dagli operatori del 118. E' successo nel pomeriggio, a Manfredonia, in viale dei Cedri, dove l'uomo, ormai privo di conoscenza, si era accasciato al suolo.

Il racconto di un testimone: "Un plauso agli operatori del 118 di Manfredonia che verso le 15, dopo essere stati contattati ed arrivati in maniera molto celere, hanno salvato la vita ad un uomo privo di conoscenza poichè, a loro dire, in stato di ipoglicemia. I sanitari lo hanno trattato sul posto e hanno fatto l'impossibile con circa 30 minuti di lavoro fino a quando il paziente ha ripreso conoscenza. Una volta stabilizzato, è stato portato in pronto soccorso per tenerlo sotto osservazione. Bravissima l'intera squadra: dottoressa, infermiera e i due autisti soccorritori".