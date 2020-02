La foggiana di Natale annuncia la candidatura con la Lega: "Aiuterò la mia gente a compiere il passo del cambiamento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

In tempi non sospetti, quando il partito di Matteo Salvini in Capitanata quasi non esisteva, parliamo di cinque anni fa, quando si rischiava il linciaggio solo per aver dichiarato di patteggiare per il movimento che, di lì a 3 anni, avrebbe conquistato tutta Italia arrivando al 34% dei consensi, a Foggia si candidava nelle liste di Noi con Salvini, al Sud, in Puglia.

Un coraggio da leone! Una candidatura la sua, per le regionali 2020, fortemente riproposta dai dirigenti attuali del partito, il coordinatore provinciale Daniele Cusmai, del coordinatore cittadino Antonio Vigiano e dei componenti dell’esecutivo regionale Raimondo Ursitti e Joseph Splendido, perché rispecchierebbe il candidato ideale della Lega: coerente, giovane donna, proveniente dalla società civile, attendente la scuola politica del sen. Armando Siri della Lega a Milano.

“Ho vissuto all’estero facendo un percorso imprenditoriale in tre nazioni diverse dalla mia ultima esperienza con la Lega nel 2015, in Canada, a Malta ed in Albania infine, nel settore del turismo, ed ho avuto modo di vivere tre situazioni totalmente diverse e positive allo stesso tempo!” afferma la Di Natale continuando“ dovremmo prendere spunto dalle amministrazioni di queste nazioni che hanno ampiamente dimostrato di elargire una qualità della vita per i loro cittadini (notevoli per alcune nazioni, in crescita per altre) ed io, con la mia esperienza personale come imprenditrice, ho assorbito profondamente”.

Per la Puglia e per la nostra Capitanata, la foggiana Maddalena Di Natale, intende, con il suo programma elettorale, portare innovazione e rivoluzione culturale. “Intendo valorizzare, attraverso un’informazione diffusa, la fitta rete delle nostre tradizioni e delle nostre bellezze abbandonate, ponendole come punto di forza per sviluppare lavoro ed economia nel nostro territorio” afferma con forza la candidata Di Natale.

“Quello che manca nella nostra provincia è la consapevolezza di essere un territorio ricchissimo di risorse e di potenzialità, il mio impegno in politica, a casa mia, sarà dedicato a rendere consapevoli i miei concittadini di questi scenari, e cercare in tutti i modi di aiutare la mia gente a compiere il passo del cambiamento, bastano solo amministratori onesti e preparati “ continua dicendo “cavalchiamo l’onda della modernità rimanendo con i piedi saldi sul territorio e ricordando chi siamo!”