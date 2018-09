L'assessore Gioia risponde con i fatti: "Ecco la strada del cimitero rifatta"

Rocco Gioia, assessore comunale ai Lavori Pubblici di Deliceto, risponde alla segnalazione con cui lo scorso 20 agosto una ragazza denunciava "la completa e assoluta indecenza del tratto che dal corso Regina Margherita porta al Cimitero di Deliceto".

"Anche questa volta l'amministrazione comunale ha mantenuto la promessa che entro settembre sarebbe stata fatta". L'assessore ricorda come la strada si presentava malissimo per via delle forti piogge cadute ad agosto e che ora ogni cittadino può percorrerla in sicurezza per andare a trovare i propri cari"

Il 15 settembre si svolgerà l'inaugurazione della strada. Gioia annuncia altri che abbelliranno il paese