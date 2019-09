Roseto Valfortore chiama, la Provincia non risponde "mai". La sindaca sbotta: "Ora basta, ci vediamo a Foggia"

Roseto chiama, la Provincia non risponde. Potremmo intitolare così il lungo periodo di silenzio che sta interessando il piccolo paese dei Monti Dauni.

Queste le dichiarazioni del sindaco Lucilla Parisi: “Abbiamo chiesto più volte un incontro in Provincia, per informarci sullo stato dell’arte dei lavori sulla SP130, attraverso richieste istituzionali, comunicazioni; abbiamo chiesto anche l’intervento per poter sfalciare un po’ d’erba sempre sulla provinciale (alla fine dobbiamo ringraziare i ragazzi della protezione civile ERA Sezione Roseto Valfortore, che hanno provveduto a sfalciare quell’erba che limitava la visibilità sulla strada, diventato oramai pericolosissimo), non ricevendo mai risposta. A questo punto abbiamo inviato una comunicazione sia in provincia che in Prefettura, verificando però che, sempre dalla Provincia, scena muta, mentre la Prefettura si limitava a sollecitare la Provincia nell’adempire ai suoi compiti. La richiesta di taglio erba e di un po’ di manutenzione straordinaria sulla SP 130 di collegamento a Castelfranco in Miscano risale al mese di aprile. A Giugno, forti di questo silenzio, il comune di Roseto Valfortore ha richiesto un nuovo incontro in Provincia, l’ennesimo, nel più breve tempo possibile, ed ancora nessuna risposta. Nella richiesta di giugno, l’amministrazione aveva comunicato che se non ci fosse stata ulteriore risposta, si sarebbe agiti di conseguenza, ma si è desistiti visto l’incombere dell’estate. Arrivati a fine agosto, viene riformulata la richiesta di un incontro, sempre nel più breve tempo possibile, inviata sia in Provincia che in Prefettura, ma anche in questo caso nessuna risposta. Abbiamo inviato un sollecito, facendo riferimento alle note precedenti, chiedendo un incontro entro il 30 di settembre, per avere notizie sullo stato dell’arte dei lavori e di quelli avvenire, sulle gare e altro. Nessuna risposta. Arrivati a questo punto, dietro tutto questo silenzio e questa mancanza di rispetto istituzionale da parte della Provincia nei confronti di un Comune e di un ente locale, già nella comunicazione che faremo a breve, diremo di essere ricevuti lunedì stesso possibilmente congiuntamente al presidente, al prefetto e al responsabile dell’ufficio tecnico, l'architetto Bux, e informeremo Questura e Carabinieri, che il giorno 30 settembre si andrà con i rappresentanti delle associazioni locali in Provincia per avere notizie su di una situazione che da anni oramai penalizza il nostro piccolo borgo.”