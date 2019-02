Disagi in viale Europa: "L'Enel ha dimenticato di completare i lavori"

Salve FoggiaToday, scrivo a nome mio e per conto dei tanti residenti di viale Europa, per segnalare il disagio che stiamo vivendo. Alcuni mesi fa l'Enel ha effettuato un intervento dimenticandosi, però, di finire il lavoro. Abbiamo effettuato decine di segnalazioni ma, come si può facilmente notare, senza alcun esito. Siamo in queste condizioni da mesi, la viabilità pedonale è ormai compromessa così come l'igiene del luogo visto che, ormai, è divenuta una discarica.