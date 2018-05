Degrado al cimitero di Foggia, distacchi di intonaco, calcinacci a terra e detriti: “Da due anni è così”

Calcinacci, detriti vari lasciati a terra, intonaco in condizioni precarie, transenne a delimitare spazi dove i lavori in corso viaggiano a rilento. Siamo nel lotto M del cimitero di Foggia: “Da due anni lo scenario è questo, un cantiere a cielo aperto, e nessuno fa niente. Non è normale per un luogo che accoglie i defunti”, denuncia una cittadina.