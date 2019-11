Il comando provinciale dei carabinieri avvisa i foggiani: possibili disagi per via dei lavori in caserma, prendete nota

Da questa mattina il comando provinciale dei Carabinieri di via Alfredo Guglielmi è interessato da importanti lavori strutturali che hanno imposto la chiusura dell'ingresso principale.I lavori, la cui durata è prevista in due settimane circa, interesseranno, tra le altre, anche la zona dell'ingresso riservato al pubblico e della sala d'attesa, rendendo pertanto impossibile assicurare il regolare servizio di ricezione denunce per tutta la loro durata.

Il comando, al fine di alleviare gli inevitabili disagi che tale impedimento farà ricadere sull'utenza, ha comunque previsto un rinforzo nel servizio di ricezione denunce a favore degli altri due presidi dell'arma in città, dove potranno essere comunque soddisfatte le esigenze della cittadinanza: la stazione Carabinieri di Foggia San Lorenzo, in piazza Giovanni XXIII nr. 18 e la stazione Carabinieri di Foggia Porta San Severo, in piazza Leonardo da Vinci nr. 5. Entrambi osserveranno l'orario continuato di apertura al pubblico dalle 8 alle 22.

Per le esigenze di natura particolarmente urgente sarà in ogni caso assicurata, anche in orario notturno, la presenza del militare di servizio alla sede di via Guglielmi, contattabile tramite il citofono posizionato all'ingresso.

Si evidenzia che i disagi non andranno minimamente a influire sulle normali attività della Centrale Operativa, dove è attestato il numero telefonico di pubblica emergenza 112, né dei servizi esterni, compresi quelli di pronto intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile.