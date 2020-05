Auguri al neo dott. Nicola Russo. Laureato con la tesi dal titolo 'La sclerosi multipla in ambito pedagogico e sportivo'

Anche in un periodo così buio e particolare ci sono delle belle situazioni che meritano di essere evidenziate. il 5 maggio scorso il laureando Nicola Russo di Foggia ha presentato la tesi di laurea dal titolo 'La sclerosi multipla in ambito pedagogico e sportivo' ricevendo i complimenti della commissione per aver saputo coniugare gli aspetti medici della malattia con la necessità e l'importanza di fare attività sportiva abbinata ad una sana alimentazione; definendo, quindi, che la sclerosi multipla è un approccio multidisciplinare che va dalla prevenzione alla diagnosi per poi finire alla cura, cercando di garantire e/o assicurare il benessere della persona, anche con lo sport, in vista di una migliore prospettiva di vita. Auguri al neo dott. Nicola Russo