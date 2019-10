Sasso contro un'auto, per "sfregio e divertimento". La denuncia di una cittadina: "Foggia allo sbando"

Come si legge sul gruppo 'Liberiamo la città dalle baby gang', una cittadina ha denunciato un altro grave episodio avvenuto a Foggia ieri mattina. Questo il testo della denuncia:

"Il problema non sono solo le baby gang. Questa città è allo sbando totale! Inciviltà e illegalità regnano sovrani e impuniti. Vi mosto le foto di oggi, all'uscita dopo una giornata di lavoro, "sorpresa" !! (non per me, ma non cambia). Neanche per rubare, solo per sfregio/divertimento. Niente da aggiungere se non la parola vergogna. Chi amministra e governa questa città si deve vergognare. La gente perbene deve fare rete, deve fare qualcosa. Così non è tollerabile più"