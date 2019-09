Impianti rumorosi, gli uffici comunali creano inquinamento acustico in via Gramsci. I residenti: "Non ne possiamo più!"

Segnalo il forte disagio che provoca il Comune di Foggia con i suoi impianti di condizionamento (unità UTA) posti in via Gramsci.

Chiunque può sentirli nella via che costeggia gli uffici del comune e dell'Inail e che collega via Gramsci a corso del Mezzogiorno, ma il Comune risponde che devono ancora verificare. Intanto gli abitanti dei condomini adiacenti non possono trascorrere le ore diurne e pomeridiane nelle proprie abitazioni e non possono tenere le finestre aperte per il rumore fastidiosissimo. Già tre volte il problema è stato segnalato agli uffici competenti, con tanto di rilievi fonometrici, ma ancora il Comune non provvede a far insonorizzare i propri impianti