Ciao FoggiaToday, vi segnalo un incontro pericolosissimo, dove sei costretto a fermarti per non rovinare l'auto ma allo stesso tempo intralciare la strada e mettere a rischio la vita di tutti noi. Si trova sulla Statale 16 TER incrocio con la SP 32. In pratica è la strada che collega San Severo a San Paolo di Civitate, incrocio per Torremaggiore.