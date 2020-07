Auto a folle velocità e donna morta investita in viale Europa: "Ho fatto in tempo a tirare la mia bambina di 5 anni"

Salve FoggiaToday, sono un abitante di Viale Europa, e proprio nel punto della foto, la mia coinquilina ha visto investire la propria madre, per poi vederla morire poche ore dopo in ospedale. Io mi sono tirato in tempo mia figlia di 5 anni, altrimenti sarebbe stata investita.

Non è possibile che corrono in questa maniera, per poi la sera fare corse con moto e auto. Si prega di intervenire e far posizionare qualcosa che possa impedire di andare a folle velocità. Grazie mille, aiutateci per favore.