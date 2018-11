Incidente a Foggia: auto si ribalta in via Lenotti

Ieri sera un'auto, per circostanze ancora da chiarire (se per distrazione, alta velocità o se per evitare l'impatto con un'altra auto), si è ribaltata in via Monsignor Lenotti.

Il conducente non avrebbe riportato particolari conseguenze e nel sinistro non sarebbero state coinvolte coinvolte le auto parcheggiate da ambo i lati.

Urla e spavento hanno accompagnato i secondi successivi all'incidente, alcuni residenti si sono precipitati in strada. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e un mezzo dei vigili del fuoco.