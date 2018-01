Incidente stradale nei pressi di una scuola: scontro tra uno scooter e un'auto

Salve FoggiaToday, questa mattina poco dopo le 10.30 c'è stato un incidente stradale in via Sant'Alfonso Maria Dè Liguori nei pressi di una scuola, probabilmente per via di un sorpasso azzardato da parte del conducente di uno scooter Malaguti 350 (ma la dinamica è da verificare), che si è scontrato con una Mitsubishi. La donna alla guida del veicolo ha prestato subito i primi soccorsi, mentre il ragazzo è rimasto dolorante a terra.

La cosa che mi preme sottolineare è che l'ambulanza, nel frattempo allertata, sarebbe dovuta arrivare da Lucera. Questo vuol dire che la vittima avrebbe dovuto aspettare almeno quaranta minuti per ricevere le cure dei sanitari. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale presso il pronto soccorso.