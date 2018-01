Incidente stradale tra Cerignola e Candela: si ribalta auto, gravissimi padre e figlio di sette anni

Incidente stradale ieri sera a pochi chilometri da Borgo Libertà sulla Sp 95 che collega Cerignola a Candela. Un’auto con a bordo quatto persone si è ribaltata, l’impatto è stato così forte che i quattro occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, due dei quali, padre e figlio di sette anni, sono ricoverati presso gli Ospedali Riuniti di Foggia in rianimazione. Cosciente ma in gravi condizioni un amico dell'uomo, mentre una quarta persona non ha invece riportato conseguenze. Sul posto, oltre ai carabinieri, tre ambulanze. I primi ad arrivare e a prestare le prime cure sono stati i soccorritori dell’ambulanza ‘San Carlo di Ascoli Satriano.