Fate attenzione, per chi va in bici è pericoloso!

Salve FoggiaToday, invio a voi questa segnalazione per evitare che si verifichino altri incidenti pericolosi in quel di Siponto in quanto ci sono molti villeggianti che girano in bici. L'altro giorno percorrevo via Manfredonia, altezza bar-tabacchi pochi metri prima di piazza dei Dauni, quando la ruota della mia bici è rimasta impigliata in una griglia.

Credo di esser stato molto fortunato perché mi sono capovolto e me la sono cavata con vari escoriazioni, un colpo al ginocchio e al gomito. Sono stato soccorso dai clienti del bar tabacchi, gentilissimi, che mi hanno detto che non sono il primo ad essere vittima di questa trappola