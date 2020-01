Piccoli "delinquentelli" crescono: cari genitori ma chi state crescendo?

Ciao FoggiaToday, in via Antonio Nazzaro, la zona nuova dietro La Spelonca, ho visto dei agazzini minorenni riversare per strada il contenuto dei bidoni dell'organico. Li ho fermati per redarguirli e anche se inizialmente sono apparsi remissivi, quando si sono allontanati me ne hanno dette di tutti i colori, soprattutto le ragazzine. Non riporto gli epiteti perché sono rimasto basito anche io.

C'è di più, per ripicca hanno cercato di dare fuoco a tre cassonetti che il gestore di una giostrina, al quale rivolgo un plauso, ha provveduto immediatamente a spegnere con un secchio d'acqua. Avevo chiamato anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ora mi chiedo: cari genitori, chi state crescendo? Come si possono gestire questi delinquentelli?