Incendio al Rione Candelaro: brucia auto in strada, residenti preoccupati dalle fiamme

Ancora auto in fiamme, a Foggia. Ultimo episodio, ieri sera, al Rione Candelaro, alla periferia della città, dove è andata a fuoco una macchina parcheggiata in strada. Attimi di panico tra automobilisti e residenti della zona. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Accertamenti in corso per accertare le cause del rogo.