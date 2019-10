In via Loffredo spunta un cartello ma altre strade non sono da meno

"Spunta il cartello in via Loffredo :" Piazza dei padroni di.... di cane". Colgo l'occasione per segnalare che non solo in questa parte della città c'è questa cattiva abitudine da parte di alcuni pseudo amici degli animali ma un tante altre zone.

Per esempio in viale Manfredi e specialmente nel tratto antistante l'area del parcheggio comunale. Lo stesso parcheggio è diventato un luogo dove portare i cani a fare i propri bisogni senza che i proprietari hanno l'accortezza di raccogliere gli escrementi dei propri amati amici a quattro zampe.

Tornando a viale Manfredi la stessa è diventata impossibile da percorrere se non facendo molta attenzione a dove si poggiano i piedi senza poter avere il lusso di distrarsi, inoltre, sulla stessa strada vi è una scuola materna dove i bambini entrandovi potrebbero calpestare gli escrementi e portare all'interno della stessa potenziali batteri.

Purtroppo spiace constatare che a Foggia molti si vantano di essere amici degli animali ma pochi evitano il degrado della città.