Dopo le vostre segnalazioni qualcosa si è mosso: grazie!

Gentile redazione di Foggia Today,

volevo ringraziarVi personalmente poiché grazie alla Vostra pubblicazione delle segnalazioni inviate da noi cittadini qualcosina si è mossa nel nostro quartiere. L'auto distrutta e abbandonata da tanto tempo è stata rimossa finalmente; oggi, invece, con molto piacere ho potuto notare che uno dei 3 lampioni in via Schiraldi non funzionanti dell'illuminazione pubblica è stato sistemato, ma ce ne sono altri due, sempre in via Schiraldi e uno in vicolo Palazzo, che non funzionano e che rendono parte del quartiere buio e insicuro per donne e bambini.

Ho letto su un altro Vostro articolo che il consigliere Francesco De Vito se ne sta occupando di questa situazione anche in altre zone della città e sembra che le cose stanno migliorando finalmente. Siamo ancora al buio, ma siamo fiduciosi per una città più illuminata e sicura. Ringraziamo tutti Voi di Foggia Today e, chissà, forse un giorno grazie a Voi ringrazieremo pubblicamente anche qualche consigliere comunale a cui arriverà voce di questa segnalazione.