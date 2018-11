Via Ciampitti al buio: "A Foggia strade figlie di un 'Dio minore'. Non hanno diritto ai lampioni accesi"

Ciao FoggiaToday,

volevo segnalarti che a Foggia, nelle strade figlie di un 'Dio minore' non si ha diritto ad avere i lampioni della pubblica illuminazione accesi alla stessa ora delle vie principali. In queste due foto si può vedere come via Carlo Ciampitti alle 17 sia ancora nel buio totale, mentre su via Lecce (strada principale) le luci sono già accese.

Grazie della segnalazione, Francesco