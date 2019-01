Residenti e commercianti di via Matteotti indignati: "Qui c'è un lampione spento da cinque anni"

C'è una lampada ad uso illuminazione pubblica, situata in via Giacomo Matteotti - più precisamente di fronte all'edicola - che non funziona da più di 5 anni.

Passano i mesi e gli anni, ma nulla cambia: non funziona, quindi buio pesto in quel tratto di via. Gli abitanti e gli stessi commercianti della zona chiedono a chi di dovere un intervento che sia - questa volta sì - tempestivo e soprattutto risolutivo. Caro sindaco non è certo questa la Foggia che vogliamo!